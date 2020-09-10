Министерство культуры решило завоевать молодежь и запустило «Культурный TikTok»

О старте нового проекта говорится в сообщении на сайте ведомства.





С 12 сентября начнет свою работу официальный аккаунт портала «Культура.РФ» на платформе для коротких роликов TikTok. Как сообщил директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков, впервые это приложение было опробовано в рамках акции «Ночь музеев» — ролики собрали так много просмотров, что было принято решение перевести этот формат в постоянный режим.





По словам чиновника, аудитория очень заинтересовалась видеоэкскурсиями. Контент в аккаунте @culturno будет обновляться два раза в неделю, первые видео появятся уже 12 сентября.





Также разработан мини-сайт проекта, на котором все пользователи могут ознакомиться с расписанием трансляций. Первым фолловерам «культурного TikTok» планируют показать Музей Фаберже, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Мультимедиа Арт музей, Русский музей.





У подписчиков будет возможность задавать в комментариях вопросы по экспозициям, на них будут отвечать специалисты из числа сотрудников музеев.





Как рассказала старший операционный менеджер TikTok Надежда Лапина, российское отделение платформы уже не раз успешно сотрудничало с Минкультуры — они совместно провели «Библионочь», «Ночь кино» и «Ночь музеев». Новая инициатива, уверена она, поможет вовлечь еще больше пользователей, которые откроют для себя настоящие культурные сокровища, не выходя из дома.



