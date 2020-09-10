Экранная «жена» Джеймса Бонда умерла от рака

Актриса Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет, сообщает BBC.





Как ранее сообщала дочь звезды «Бондианы», ее мать страдала онкологическим заболеванием — диагноз был поставлен полгода назад. По словам агента Ригг, она скончалась в своем доме утром 10 сентября.





Ригг сыграла единственную «девушку Бонда», с которой «агент 007» пошел под венец. Правда, сразу после свадьбы героиня погибает — таков сюжет фильма 1969 года «На секретной службе Ее Величества».





Также Ригг прославилась благодаря главной роли в популярном британском телесериале «Мстители», а в 2000-х она несколько лет играла мудрую Оленну Тирелл в «Игре престолов». Также Ригг была известной в Британии театральной актрисой — на ее счету много ролей в спектаклях Королевского Шекспировского театра, Национального театра Великобритании и других.





Дайана Ригг была номинирована на премию «Тони», а в 1988 году удостоена Ордена Британской империи. Позже ей пожаловали также титул «Дама-Командор» этого ордена. Также являлась обладательницей «Эмми» за лучшую роль второго плана и двух премий Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).



