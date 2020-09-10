В РАМТе перенесли премьеру «Сына»: снова COVID-19

Коронавирусом заболел исполнитель главной роли, сообщил худрук РАМТа.





Он пояснил, что диагноз COVID-19 был поставлен Евгению Редько — он играет Николя в постановке Юрия Бутусова по заключительной части трилогии французского драматурга Флориана Зеллера. Алексей Бородин отметил, что эту премьеру очень ждали и зрители, и сами артисты.





Однако, как добавил Бородин, ситуация сейчас такая, что ничего невозможно предусмотреть. Дату переноса пока не определили — сейчас все, кто контактировал с заболевшим артистом, проходят обследование и сдают анализы на коронавирус.





Планировалось, что новой работой Бутусова Российский академический молодёжный театр откроет очередной сезон.





Ранее стало известно, что из-за болезни оперного певца Ильдара Абдразакова, у которого был выявлен COVID-19, в Большом театре театре решили не рисковать здоровьем зрителей и артистов и отменили сегодняшний спектакль «Дон Карлос» . Все средства за купленные билеты будут возвращены, пообещали в театре.



