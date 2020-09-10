Ждали более 30 лет: Во Владикавказе наконец отреставрировали Национальный музей

В обновленном здании десять залов, по одному на каждую эпоху, сообщает ВГТРК «Алания».

Начало масштабной реконструкции было положено еще в конце 80-х, но после распада СССР работы были заморожены, все экспонаты более 20 лет хранились в фондах и запасниках. Однако несколько лет назад реставрацию возобновили благодаря усилиям главы Северной Осетии.





Он поднял вопрос о завершении работ в Национальном музее на федеральном уровне. Были выделены средства, приглашены специалисты из самой Осетии и Санкт-Петербурга, которые должны были вернуть историческому зданию первоначальный облик.





Здания музея — это бывшая табачная фабрика Вахтангова и особняк купца Ходякова — были построены более ста лет назад. В ходе работ были отреставрированы фасады, уложена гранитная плитка, установлены новые окна и двери. Также была проведена внутренняя отделка всех залов. Результат высоко оценил глава Союза реставраторов России Вячеслав Фатин.





В десяти залах музея располагаются десять тематических экспозиций, одна из них рассказывает о Великой Отечественной войне. В музее можно увидеть предметы быта, оружие и украшения народов, населявших эти земли в разное время: скифов, алан, кобанцев.





Музей оснастили современными мультимедийными системами. Посетители могут посмотреть не только фильмы, но и 3D-инсталляции и реконструкции. Также здесь есть реставрационные мастерские для восстановления археологических находок.



