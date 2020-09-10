Театр «Et Cetera» откроет сезон спектаклем о войне по воспоминаниям Смоктуновского

Как сообщил худрук театра Александр Калягин, премьера должна была состояться еще 9 мая.





Из-за пандемии и карантина премьеру пришлось перенести: спектакль «Быть» покажут сегодня, 10 сентября. Постановка станет первой в 28-м сезоне театра «Et Cetera».





Режиссером спектакля выступила Екатерина Гранитова. По словам Калягина, постановка, рассказывающая о малоизвестных и героических страницах жизни великого русского артиста, получилась очень пронзительной.





В основе сюжета спектакля «Быть» лежат автобиографические книги Смоктуновского, а также книга о самом Смоктуновском, написанная Анатолием Кимом. Калягин рассказал, что артист был призван на фронт в 1943 году, когда ему не было еще и 20 лет.





Участвовал в форсировании Днепра, был представлен к медали «За отвагу». Затем попал в плен, был спасен простой украинской крестьянкой.



