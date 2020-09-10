Ставший отцом в шестой раз Алек Болдуин мечтает о деньгах

62-летний артист боится, что не успеет обеспечить всех своих детей и 36-летнюю жену, пишет «Комсомольская правда».





Такое заявление он сделал еще до того, как у них с Хиларией родился пятый малыш. На днях он снова стал отцом: его жена наконец родила сына после двух неудачных беременностей.





У Болдуина также есть дочь от брака с Ким Бесингер, а с Хиларией они воспитывают семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо и двухгодовалого Роме. Имя новорожденного ребенка актер пока не рассекретил.





Хилария сама поделилась счастливой новостью со своими подписчиками в Инстаграм. Она не скрывает, что две предыдущие беременности ей сохранить не удалось.





Сам артист всегда хотел иметь много детей и не раз заявлял об этом в телеинтервью. Единственное, что его беспокоит — это возраст. Он боится не успеть заработать достаточно денег для своих наследников.



