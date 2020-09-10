«Река талантов»: в Петербурге выбирают лучших молодых музыкантов страны

Победители проекта получат награду — турне по городам Приволжья, сообщает телеканал «78».





Мероприятие организуется уже в 14-й раз на площадке Санкт-Петербургского Дома музыки. Молодые исполнители со всей страны учатся у мэтров секретам искусства: мастер-классы дают признанные виртуозы.





В их числе — народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. Он считает, что главная задача «Реки талантов» — подготовить музыкантов к взрослой жизни и международным конкурсам.





В этом году организаторы проекта решили не отказываться от его проведения, чтобы не лишать одарённых молодых людей уникального шанса на развитие своих способностей. Все мероприятия проходят при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.





Всего в мастер-классах и на репетициях принимает участие 39 человек, но отобраны будут только самые лучшие. 9 октября победители отправятся на первые в своей жизни гастроли.



