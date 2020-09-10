На месте спортивного лагеря обнаружили поселение древних людей

О ценном открытии кузбасских археологов сообщает ИА REGNUM со ссылкой на правительство Кемеровской области.





Стоянка людей эпохи неолита располагалась на территории современного спортивно-оздоровительного лагеря «Писаные скалы» в Яшкинском муниципальном округе Кузбасса. Сейчас учёные исследуют наиболее древние слои — они датируются примерно V — нач. IV тыс. до н.э.





Артефакты из эпохи бронзы были найдены на глубине 70−85 см, более древние неолитические предметы — на глубине 90−110 см. Всего обнаружено более 400 ценных артефактов, самые древние из них — это наконечники стре, галечные орудия, каменные отщепы.





Также найдены обломки первой керамической посуды: учёные говорят, что человечество изобрело её именно в период неолита.





Ранее мы рассказывали, что под Липецком местные жители поставили под угрозу поселение бронзового века. Раскопки в Ссёлках были начаты еще в 1959 году и с тех пор неоднократно возобновлялись. На месте древнего поселения были найдены артефакты не только из эпохи бронзы, но и и более раннего мезолита — 7-9 тысяч лет до н.э.





В прошлом году завершился очередной этап раскопок, но поскольку местные жители начали стихийно добывать на объекте песок, то археологи приняли решение возобновить работы, чтобы сохранить уникальное историческое наследие.



