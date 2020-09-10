Заболевший COVID-19 оперный певец Ильдар Абдразаков рассказал о своём самочувствии

Артист написал в Инстаграм, что позавчера у него поднялась температура.





Он пояснил, что ухудшение самочувствия началось сразу после второго спектакля «Дон Карлос»: его давали во вторник, 8 сентября, в Большом театре. Певец решил сдать тест на коронавирус, и сегодня утром пришёл положительный результат.





Абдразаков отметил, что два спектакля, которые в Большом успели показать до его болезни, сделали открытие юбилейного для театра 245-го сезона грандиозным. Бас признался, что был счастлив работать со своими звёздными коллегами: Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым, Эльчином Азизовым, Агундой Кулаевой и другими.





«Самое главное - начало положено, а, как мы все знаем, красота и искусство спасут мир!» — заявил солист. Он также выразил благодарность директору Большого театра Владимиру Урину, его команде и зрителям.





Напомним, после сообщения о том, что у Ильдара Абдразакова был выявлен COVID-19, в театре решили не рисковать здоровьем зрителей и артистов и отменили сегодняшний спектакль. Все средства за купленные билеты будут возвращены, пообещали в театре.



