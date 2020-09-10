У Анны Нетребко возьмут тест на коронавирус из-за заразившегося партнёра

Анализы также возьмут у всех, кто контактировал с заболевшим Ильдаром Абдразаковым, сообщили в Большом театре.





Из-за заразившегося артиста в Большом также отменили запланированный на сегодня спектакль «Дон Карлос», в котором Нетребко исполняет одну из главных партий — Елизаветы Валуа. Её супруг, Юсиф Эйвазов, должен был выступить в заглавной партии.





Нетребко в своём Инстаграм попрощалась со зрителями, отметив, что третий, заключительный показ оперы мог бы быть самым лучшим. Она выразила уверенность в том, что театр «переступит через вирус, раздавит его и победоносно продолжит сезон».





Ильдар Абдразаков, исполняющий в опере Верди партию короля Филиппа II, накануне почувствовал себя плохо. Тест на коронавирус показал положительный результат, поэтому в театре решили не рисковать здоровьем зрителей и артистов и отменили спектакль. «В нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей», — говорится в сообщении театра в соцсетях.





«Доном Карлосом» в этом году Большой открыл юбилейный, 245-й сезон. Было дано два спектакля — 6 и 8 сентября. Тем, кто планировал прийти на третий спектакль в четверг, 10 сентября, деньги, потраченные на билеты, будут возвращены.



