Сергей Волчков выступит в пустом зале Кремлевского дворца в память о Кобзоне

Первый онлайн-концерт в истории площадки состоится в пятницу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе ГКД.





Концерт начнется в 19:00 по московскому времени. В исполнении победителя второго сезона шоу «Голос» прозвучит эстрадная классика разных лет и стран, от «Луча солнца золотого» до My Way, а также арии из популярных оперетт.





Выступление будет посвящено скончавшемуся два года назад Иосифу Кобзону — он родился 11 сентября 1937 года. Ранее концертов в формате онлайн в Государственном Кремлевском дворце никогда не проводилось.





Как отметил художественный руководитель и генеральный директор ГКД Петр Шаболтай, онлайн-концерт — вынужденная мера, поскольку каждый день администрация площадки получает письма от зрителей с просьбой открыть новый сезон. Шаболтай выразил надежду на то, что уже скоро в залах дворца начнутся настоящие концерты в традиционном офлайн-режиме.

Он добавил, что на такой эксперимент дирекция решила пойти впервые за почти 60 лет существования ГКД. Чтобы посмотреть трансляцию, нужно пройти регистрацию на официальном сайте ГКД.



