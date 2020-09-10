Юрий Башмет дал концерт в Твери для многодетных семей и врачей

Выступление ансамбля «Солисты Москвы» прошло на площади Славы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.





Концерт состоялся в рамках Фестиваля искусств Юрия Башмета. Это не первая встреча знаменитого альтиста и дирижера с тверичанами — в 2018 и 2019 годах он уже выступал здесь как с «Солистами Москвы», так и с симфоническим оркестром «Новая Россия».





В этом году на концерт Башмета и его коллектива пригласили ветеранов, врачей, учителей, соцработников, а также многодетные семьи. Под открытым небом для них звучали произведения Чайковского, Паганини, Моцарта и других всемирно известных композиторов.





В рамках фестиваля также прошел мастер-класс для учащихся местных музыкальных школ, среди которых были стипендиаты и обладатели премии губернатора, а также лауреаты всероссийских конкурсов.





Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, регион постепенно становится важным центром музыкальной культуры России — здесь регулярно проводятся всероссийские и международные фестивали. Еще одной приятной традицией стали летние музыкальные концерты под открытым небом.



