Джейсон Стейтем и Гай Ричи намерены повторить успех «Большого куша»

На этот раз они снимут шпионский триллер, сообщает Variety.





Новый фильм получит название «Пять глаз». Гай Ричи выступит в качестве режиссера и продюсера, а Стейтем сыграет главную роль — секретного агента международной разведки.





Герою предстоит совместно с экспертом ЦРУ предотвратить сделку по продаже смертельного оружия, которое грозит уничтожить мир. Для этого им придется выследить невероятно богатого и хитроумного лидера преступного мира.





Сценарий фильма написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Съемки стартуют уже в середине осени 2020 года на студии Miramax и STXfilms.





Новый фильм имеет все шансы повторить успех других совместных работ режиссера и актера: Стейтем сыграл главные роли в нескольких лентах Гая Ричи, среди них черные комедии «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». В начале 2021 года на экраны выйдет еще один их совместный фильм — «Инкассаторский грузовик».



