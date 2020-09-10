В шорт-лист «Звезды театрала» вошёл новый худрук театра Моссовета

В дирекции премии обнародовали результаты голосования по лонг-листу





В финальный список номинантов на соискание международной премии вошло 56 кандидатов. Среди них режиссёры Александр Коршунов, Юрий Бутусов, Евгений Марчелли, недавно назначенный худруком театра им.Моссовета, а также актёры Нонна Гришаева, Максим Матвеев, Ксения Раппопорт и другие.





Премия будет вручаться в 18 номинациях. Две из них были добавлены впервые в этом году «Лучший АртОтвет пандемии» и «Лучший любительский театр».





Торжественная церемония награждения намечена на 7 декабря, она состоится в столичном Театре имени Евгения Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером церемонии выступает Рузанна Мовсесян, вести её поручено Анне Чиповской и Андрею Заводюку.





Победителей «Звезды театрала-2020» определяют зрители — голосование проходит на сайте премии. Это единственная в России независимая театральная премия зрительских симпатий, она присуждается уже 12 лет.



