В шорт-лист «Звезды театрала» вошёл новый худрук театра Моссовета

10.09.2020

В дирекции премии обнародовали результаты голосования по лонг-листу


В финальный список номинантов на соискание международной премии вошло 56 кандидатов. Среди них режиссёры Александр Коршунов,  Юрий Бутусов, Евгений Марчелли, недавно назначенный худруком театра им.Моссовета, а также актёры Нонна Гришаева, Максим Матвеев, Ксения Раппопорт и другие.

Премия будет вручаться в 18 номинациях. Две из них были добавлены впервые в этом году «Лучший АртОтвет пандемии»  и «Лучший любительский театр».

Торжественная церемония награждения намечена на 7 декабря, она состоится в столичном Театре имени Евгения Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов. Режиссером церемонии выступает Рузанна Мовсесян, вести её поручено Анне Чиповской и Андрею Заводюку.

Победителей «Звезды театрала-2020» определяют зрители  —  голосование проходит на сайте премии. Это единственная в России независимая театральная премия зрительских симпатий, она присуждается уже 12 лет.