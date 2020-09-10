Героиня приквела «Пролетая над гнездом кукушки» добровольно сделает лоботомию близкому человеку

Последний трейлер «Сестры Рэтчед» показал Netflix.





На Youtube-канале стримингового сервиса появился ролик, раскрывающий страшные тайны прошлого старшей сестры психбольницы. Оказывается, ребёнком она попала в детский дом, а став взрослой, проникнется идеей «милосердия» и сделает лоботомию близкому человеку.





Продюсером мини-сериала «Сестра Рэтчед» стал Райан Мерфи, в главной роли снялась Сара Полсон. Это уже не первый опыт их сотрудничества: ранее она снялась в его фильмах «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», которые были отмечены премиями «Эмми».





Создатели приквела обещают, что из сериала зрители узнают биографию медсестры, которую жизнь заставила превратиться в кровожадное чудовище. Помимо Полсон в сериале снялись такие звёзды, как Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Джуди Дэвис, Джон Джон Брионес, Шэрон Стоун и другие.





Недавно создатели «Сверхъестественного» также показали фрагменты заключительной части сериала. Последние серии должны были выпустить еще летом, но пандемия коронавируса вмешалась в планы кинематографистов Warner Bros.Поэтому первый эпизод финальной части выйдет 8 октября, а последний покажут 19 ноября, также обещана специальная серия для фанатов проекта.



