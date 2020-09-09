Григорий Лепс впервые дал концерт на Донбассе и произвёл неожиданный эффект: зрители хором спели гимн России

Всего на концерте присутствовало порядка 70 тысяч человек, сообщает РенТВ.





Концертная программа была приурочена ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков. 8 сентября 1943 года красноармейцы дали в этом регионе отпор гитлеровским войскам.





В 2020 году 8 сентября в Донецкий было объявлено выходным днем, а действие комендантского часа на время приостановили. Как сообщали очевидцы, концерт Лепса собрал так много местных жителей, что места на площади Ленина не хватило — толпа заполнила все близлежащие улицы.





Апофеозом концерта стало совместное исполнение артистом и зрителями гимна России. Также публика горячо приветствовала любимые и известные каждому хиты Лепса — «Самый лучший день» и другие.



