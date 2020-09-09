Московская консерватория приглашает врачей на бесплатный концерт

Концерт состоится 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.





Билеты на мероприятие распространяются исключительно среди работников больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом. В программе концерта — выступления пианиста Николая Луганского, скрипача Никиты Борисоглебского, сопрано Елены Зеленской, тенора Николая Ерохина и других артистов.





Как отметил ректор учебного заведения Александр Соколов, этот концерт будет наполнен сердечностью и искренностью. «Мы верим в целительную силу искусства, которое облагораживает людей, вселяет бодрость духа, наполняет мир яркими эмоциями», — подчеркнул он, добавив, что эти качества особенно важны в трудные времена.

Пианист Николай Луканский тоже высказался по поводу необычного концерта: он считает честью выступать для людей, «которые в тяжелых условиях трудятся, выполняя свой врачебный долг и ежедневно рискуя своим здоровьем и жизнью».





В программе концерта заявлены сочинения Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха и других европейских композиторов.



