Режиссёр «Непрощённого» захотел снять сериал о Чикатило

Экранизацию биографии советского маньяка анонсировали в пресс-службе видеосервиса Okko.

Сериал о самом известном серийном убийце СССР выйдет под названием «Чикатило. Явление зверя». Режиссёром ленты выступит Сарик Андреасян, он уже приступил к съемкам.





Для Андреасяна это будет первый опыт работы над сериалом. Режиссёр отметил, что его команда ставит перед собой амбициозные художественные задачи — рассказать о страшной истории и её расследовании максимально честно.





Напомним, серийный убийца Андрей Чикатило орудовал в разных регионах СССР с 1978 по 1990 годах, совершив более жестоких 50 убийств. Его виновность долгое время не удавалось установить, но в итоге он дал признательные показания. Чикатило приговорили к смерти, в 1994 году он был расстрелян.





Сарик Гарникович Андреасян — российско-армянский кинорежиссёр, на его счету такие популярные фильмы последних лет, как «Мамы», «Тот ещё Карлсон», «Любовь в нерабочие недели».



