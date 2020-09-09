Съёмки фильма о пожаре 1547 года прервал настоящий пожар

Телеканал НТВ сообщает, что огнём уничтожено 800 кв.м. декораций.





Сериал, работа над которым идёт сейчас под Москвой, повествует о событиях середины XVI века, когда столица почти дотла выгорела от пожаров. Очевидно, на площадке возникли какие-то проблемы с пиротехникой, и огонь вспыхнул на самом деле.





Огненными кадрами с места съёмок поделились в соцсетях члены съёмочнной группы. Впрочем, пожарные приехали очень быстро и всех эвакуировали.





Чтобы потушить пламя, охватившее площадь в 800 квадратов, пришлось вызывать на подмогу десять пожарных расчётов — две команды, дежурившие на площадке, не справились. Тем не менее, огонь удалось потушить, пострадавших нет.





Пиротехник Глеб Локшин заявил журналистам, что при съёмке таких сцен должны соблюдаться максимальные меры предосторожности, и каждое действие нужно согласовывать с сотрудниками МЧС. Сейчас место пожара приводят в порядок, чтобы продолжить съёмки.



