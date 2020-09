Объявлен хедлайнер Park Live-2021 в Москве

В официальном паблике фестиваля Вконтакте сообщили, что на мероприятии выступит американская группа Slipknot.





Восьмой музыкальный фестиваль Park Live должен был состояться этим летом, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на год. Новые даты мероприятия уже известны — с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года.





Площадкой масштабного феста станет парковая зона «Лужники». Американский ню-метал коллектив Slipknot выступит с концертом 16 июля.

Также организаторы планируют договориться о переносе выступлений всех ранее заявленных артистов. Среди них — My Chemical Romance, Placebo, The Killers, The Offspring и другие.





Группа Slipknot была создана в 1995 году в штате Айова. Особенность коллектива в том, что все его участники выступают в масках, причём с каждым новым альбомом маски тоже обновляются.