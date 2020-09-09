Режиссер клипа Милен Фармер привезет в Россию свой фильм «Сибирь»

Абель Феррара посетит Санкт-Петербург и Москву, сообщает ТАСС.





В культурной столице он проведет творческую встречу на «Лендоке», а в официальной пройдет показ его последней работы. Главную роль в кинодраме «Сибирь» сыграл 65-летний Уиллем Дефо.

Как рассказали организаторы визита американского кинорежиссера, показ фильма состоится в рамках закрытия ART Newspaper Russia Film Festival в кинотеатре «Иллюзион». Это будет официальная российская премьера, ранее лента была показана в рамках конкурсной программы юбилейного Берлинале в 2020 году.





Феррара — обладатель приза за вклад в развитие современного кинематографа Венецианского кинофестиваля 2020, но в России его знают прежде всего как создателя клипа Милен Фармер «California». Cвоей новой работой мэтр хотел рассказать о том, что, даже оторвавшись от цивилизации, человек остается заложником своих воспоминаний. В октябре «Сибирь» станет доступной пользователям видеосервиса Wink.





Между тем нас ждет еще одна премьера: российский фильм «Процесс» с участием Михаила Ефремова. Короткометражная лента не имеет отношения к громкому делу о ДТП, по которому накануне был вынесен обвинительный приговор. По иронии судьбы, актер сыграл роль адвоката.



