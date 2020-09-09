Под Петербургом нашли плиту со следами древней жизни

Об уникальной находке сообщили в сообществе «Paleo Hunters. Палеонтология».





Специалисты считают, что трилобиты, чьи окаменелые останки обнаружены на плите, относятся к виду Xenasaphus devexus. Это единственный вид «гигантских» трилобитов, которых можно обнаружить такими скоплениями — по крайней мере, в Ленинградской области, пояснили эксперты.





В сообществе в соцсетях опубликовали фотографию расчищенной и препарированной плиты. На эту работу, по словам палеонтологов, у них ушло несколько месяцев.





Сама плита состоит из ордовикского известняка, а каждое из облепивших ее ископаемых Xenasaphus devexus имеет длину около 15-18 сантиметров. Всего на обломке плиты не менее двух десятков древних существ.





Недавно мы также писали, что в Египте нашли загадочные древние гробы с надписями. Возраст захоронения оценивается в 2,5 тысячи лет. Археологи наткнулись на неизвестное ранее древнее место погребения во время работ в некрополе Саккара в Гизе. 13 гробов, найденных в 11-метровой шахте, оказались невскрытыми, на них хорошо сохранились краска и надписи.



