В Югру привезли картины Венецианова и Брюллова

Выставка ознаменует открытие в ХМАО культурно-выставочного центра Русского музея, сообщили в администрации Югры.





На новой выставочной площадке представлено 48 работ из коллекции купца первой гильдии Василия Кокорева. Это шедевры Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Василия Тропинина и других русских художников





О планах открыть в Ханты-Мансийском автономном округе филиал Русского музея было известно еще год назад. В начале этого года намерение Минкульта по созданию культурно-выставочного центра в Когалыме еще раз подтвердил Владимир Мединский, на тот момент — министр культуры РФ.

Помимо выставочных залов, в когалымском филиале петербургского музея оборудован информационно-образовательный класс с персональными компьютерами и доступом к медиатеке. Кроме того, здесь есть современный мультимедийный кинозал на 40 мест.





Площадь центра составляет 500 кв. м, из них под экспозиции выделено более 200 кв. м. К новому музею также относится ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями.



