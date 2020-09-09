По окаменелому зубу восстановлен облик неизвестного науке древнего существа

Как пишет журнал Proceedings of the Royal Society, это был примат, предок современного гиббона.





Ранее с таким доисторическим животным археологи мира не сталкивались. По фрагменту окаменелого останка, найденного несколько лет назад в Индии, им удалось воссоздать внешний вид существа.





Ученые утверждают, что обладатель зуба обитал в этом регионе 13 миллионов лет назад, причем в это же время на той же территории жили и гоминиды. Археологии сделали вывод, что гоминиды и предки гиббонов одновременно переселились в Азию из Африки.





Доисторической обезьяне специалисты дали имя Kapi ramnagarensis — по месту обнаружения окаменелости. Раскопки в местечке Рамнагар ведутся уже много десятилетий, но ученым впервые удалось открыть здесь неизвестный ранее вид приматов.



