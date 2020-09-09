Гузель Яхина и Никита Михалков получили правительственные награды

Их вручил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.





Также премий правительства в области культуры удостоились писательница Ольга Славникова, худрук Театра Табакова Владимир Машков и другие. Торжественная церемония награждения прошла сегодня, 9 сентября, в Зале наград Дома правительства.





Премия вручалась по итогам 2019 года. Выступая на церемонии, глава российского кабмина поздравил лауреатов и отметил важность возвращения к историческому и культурному наследию юного поколения. Мишустин уверен, что достижение национальных целей без помощи со стороны сферы культуры и искусства невозможно.





Всего премию получили 26 человек. Никита Михалков и Леонид Верещагин, а также Владимир Машков получил награду как создатели фильма «Движение вверх» о сборной СССР по баскетболу.





Никита Михалков, ставший одним из продюсеров фильма, отметил, что, по большому счету, это «крепкая здоровая советская картина, сделанная с любовью и для людей».





Писательница Ольга Славникова получила награду за роман «Прыжок в длину», также премией отметили автора бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхину. А телеведущая Дарья Златопольская получила награду за создание открытого всероссийского конкурса «Синяя птица» .



