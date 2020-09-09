В Якутии отреставрируют юрту-балаган — пристанище революционера

В восстановлении этого и других объектов деревянного зодчества примут участие волонтеры, сообщили в Министерстве культуры.





В программе «Волонтеры культуры» приняли участие 35 добровольцев из числа местных жителей. Программа включает в себя целую серию мероприятий и затрагивает 23 объекта культурного наследия Якутии.





Как рассказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, помимо работ по реставрации и благоустройству, волонтеры посетили познавательные экскурсии и мастер-классы с участием ведущих специалистов региона. Например, им рассказали об основателе волонтерской программы Дмитрии Кононовиче, о народном мастере по возрождению деревянных объектов Эрнесте Алексееве.





Именно под его руководством добровольцы приняли участие в реставрации юрты-балагана Василия Трощанского. Видный революционер, один из основателей движения «Земля и воля» жил в ней во время своей ссылки в Якутию. Трощанский много сделал для сохранения старинных ремесел и национальной культуры региона, обучал местных жителей грамоте, а также столярному и кузнечному делу.





Участники программы также познакомятся с писателем и историком, ветераном Великой Отечественной войны Петром Конкиным. Он проведет для волонтеров пешую экскурсию, посвященную истории и шаманским традициям якутов.



