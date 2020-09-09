Калужские школьники первыми опробуют новый туристический маршрут «Москва – Золотое кольцо»

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства культуры РФ.





Поездка по городам Золотого кольца начнётся уже 10 сентября: дети посетят Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов Великий. Как сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова, всего в такой тур, организуемый в рамках нацпроекта «Культура», до конца осени планируется отправить более 4000 школьников.





В своём познавательном путешествии по городам России учащиеся познакомятся с Троице-Сергиевой лаврой, посетят музей «Ботик Петра I», пройдут с экскурсией по историческому центру Ярославля. Также их ждёт ростовский Кремль, а финальным аккордом тура станет знакомство со столицей России.





Там ребята отправятся на обзорную экскурсию, в ходе которой познакомятся с самыми знаменитыми достопримечательностями Москвы – Красной площадью, Парком Победы, Новодевичьим монастырем и другими. После этого их ждут в Российском национальном музее музыки: его гордостью является одно из крупнейших в мире собраний старинных струнных смычковых инструментов.





Всего до конца года в подобных поездках примут участие более 16 тысяч детей. В каждом регионе маршруты могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнили в Минкульте.



