Чак Норрис попросил жителей Якутска не мусорить

Видеообращение «Крутого Уокера» опубликовано на сайте Ykt.ru.





Голливудский актер записал его, чтобы поздравить жителей столицы Республики Саха с 388-летием города. Отметивший этой весной 80-й день рождения Норрис назвал Якутск «самым холодным и самым крутым городом мира».





Он попросил «дорогих жителей» якутской столицы беречь природу и не оставлять мусор в загородных лесах. Артист также отметил, что якутяне — прекрасные и умные люди.





Торжества по поводу Дня города пройдут в Якутске в ближайшие выходные. Основные официальные мероприятия запланированы на 13 сентября, большая часть из них пройдет дистанционно в связи с коронавирусом.



