Фильмам без женщин, инвалидов и меньшинств откажут в «Оскаре»

Американская киноакадемия изменила стандарты приёма фильмов, говорится в сообщении академии.

Теперь, чтобы претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», режиссёру необходимо привлекать к главным ролям представителей ЛГБТ и нацменьшинств, а также женщин. Как считают в киноакадемии, это позволит соблюдать принципы репрезентативности и инклюзивности.





В сообщении киноакадемии указаны точные квоты: например, представителям сексуальных меньшинств должно быть отдано не менее 30% ролей в фильме, также должен быть как минимум один актёр, представляющий национальное меньшинство.





Также в фильме обязательно должны присутствовать люди с ограниченными возможностями и представительницы прекрасного пола. Изменения в стандартах номинирования на премию вступит в силу с 2024 года.





Этим летом певица Мадонна похвасталась невыплаченным штрафом за пропаганду ЛГБТ в Петербурге. По ее словам, восемь лет назад она выступила в Санкт-Петербурге с концертом. Из-за ее выступления на нее якобы был наложен штраф на сумму $1 млн, но она его не оплатила.



