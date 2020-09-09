Ефремов выступит в роли адвоката

Правда, только в кино: на 9 сентября запланирована премьера фильма «Процесс», сообщил телеканал «Дождь».





Короткометражная лента с участием Ефремова не имеет отношения к громкому делу о ДТП, по которому накануне был вынесен обвинительный приговор. По иронии судьбы, актёр сыграл роль адвоката.





Режиссёр фильма Сергей Кальварский рассказал, что фильм планировалось представить раньше, но премьера могла навредить Ефремову, пока шло судебное разбирательство. Теперь, когда приговор оглашён, с короткометражкой решили наконец познакомить зрителей.





Кальварский ещё раз подчеркнул, что сюжет фильма закручен вокруг совсем иной истории, тем не менее, она также отражает современные российские реалии. Интересно, что судебное заседание в фильме «Процесс», происходит онлайн, с помощью сервиса Zoom, хотя когда фильм был задуман, никто и представить себе не мог, что это станет реальностью.





Режиссёр признался, что над лентой его команда работала как над комедией абсурда. «Сегодня, когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм „Процесс”» , — заявил Кальварский в беседе с журналистами.





Известно, что главным героем ленты станет молодой человек, которого обвиняют в призывах к митингу. Его защитника сыграл Ефремов, которому вчера настоящий суд дал восемь лет колонии общего режима.



