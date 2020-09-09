На Троне Артура найдено древнее кельтское городище с пятиметровыми стенами

О находке археологов рассказали в Edinburghlive.





Шотландские специалисты считают, что руины, найденные ими на вершине горы Трон Артура в парке Холируд, относятся к укреплениям, построенным кельтами. Они уверены, что здесь обитало племя вотадинов, жившее в эпоху каменного века.





Сегодня Трон Артура абсолютно необитаем, но три тысячи лет назад здесь, предположительно, было большое поселение, огражденное высокими стенами. Остатки каменных сооружений имеют высоту более метра и ширину почти 5,5 метра.





По мнению археологов и историков, найденные в городище артефакты позволяют установить, что у древних кельтов-вотадинов было хорошо развито земледелие и скотоводство. Также были найдены предметы, свидетельствующие о процветавшей здесь торговле.





Городище было идеально укреплено — с одной стороны его окружали отвесные скалы, с другой — высокие стены. Сейчас археологи проводят тщательное исследование укреплений, чтобы понять, как поселение развивалось и угасало с течением времени.



