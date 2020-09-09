«Назовем красиво»: Манилова рассказала о новом «литературном» экскурсионном маршруте по России

В Минкультуры считают, что новый маршрут может появиться уже в следующем году.





Проект, разрабатываемый Министерством культуры РФ и ассоциацией литературных музеев, объединит как туристические, так и историко-культурные аспекты. О новой программе рассказала во вторник на открытии выставки в честь 125-летия Есенина статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.





Название нового тура пока не определено: «Назовем его красиво, рабочее название "Литературный маршрут" пока», — добавила Манилова. Она рассказала, что частично маршрут уже был опробован в прошлые годы и пользовался огромным успехом.





По словам замминистра, по таким маршрутам было бы очень полезно отправлять школьников, которые сейчас путешествуют по стране в рамках проекта Минкульта «Моя Россия».





Эти заявления Манилова сделала вчера в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля, где разместилась экспозиция под названием «Есенин. Живите так, как вас ведет звезда...». Выставкой открылся большой межмузейный проект, приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта.



