В БДТ имени Товстоногова запретили дарить цветы артистам

Букеты можно передать через капельдинеров, сообщили в театре.





Руководство БДТ пошло на такой шаг ради соблюдения требований Роспотребнадзора, касающихся социальной дистанции не менее полутора метров. Такая мера необходима в качестве защиты от распространения коронавируса.





В пресс-службе театра заверили, что все цветы будут переданы адресатам, и попросили зрителей отнестись к временному запрету с пониманием. Там подчеркнули, что очень трепетно относятся к защите артистов и зрителей от возможного заражения COVID-19.





Ранее мы сообщали, что в БДТ в новом сезоне покажут спектакль-сериал по произведению Марселя Пруста. Постановка Дениса Хусниярова войдет в особую программу 103-го сезона.





Первая часть спектакля «В поисках утраченного времени» будет показана в ноябре, вторая — в мае. Спектакль станет одной из постановок проекта «Стратегии художественного развития», в рамках которого зрители познакомятся с работами молодых перспективных режиссеров.



