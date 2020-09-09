В Петербурге блокадникам вручили белые хризантемы

День памяти жертв блокады отметили концертом под открытым небом, сообщает канал «Санкт-Петербург».





Мероприятие прошло в Соляном переулке — ветеранов и блокадников встречали волонтёры, вручая им белые хризантемы. Также каждый почётный гость получил памятный знак «Ленинградский концерт» — это уже традиция.





В память о годовщине начала самой страшной трагедии в истории Петербурга выступили артисты Мариинского театра, Большого театра России, и Театра Музкомедии. Они поблагодарили блокадников за их подвиг во время войны.





На мероприятии присутствовал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что его старшие братья и сёстры застали блокаду детьми, и позже неоднократно рассказывали, как им было страшно и тяжело.





Спикер ЗАКСа Вячеслав Макаров также выступил на концерте, отметив, что мужество, проявленное жителями Ленинграда во время блокады — это «уникальное явление в истории мировой цивилизации». По его словам, блокада показала, на что способен человек, если он объединен идеей защиты своей Родины и народа.



