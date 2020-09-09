В Петербурге блокадникам вручили белые хризантемы

09.09.2020

День памяти жертв блокады отметили концертом под открытым небом, сообщает канал «Санкт-Петербург».


 Мероприятие прошло в Соляном переулке  —  ветеранов и блокадников встречали волонтёры, вручая им белые хризантемы. Также каждый почётный гость получил  памятный знак «Ленинградский концерт»  —  это уже традиция.

В память о годовщине начала самой страшной трагедии в истории Петербурга выступили артисты Мариинского театра, Большого театра России, и Театра Музкомедии. Они поблагодарили блокадников за их подвиг во время войны.

На мероприятии присутствовал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что его старшие братья и сёстры застали блокаду детьми, и позже неоднократно рассказывали, как им было страшно и тяжело.

Спикер ЗАКСа Вячеслав Макаров также выступил на концерте, отметив, что мужество, проявленное жителями Ленинграда во время блокады  —  это «уникальное явление в истории мировой цивилизации». По его словам, блокада показала, на что способен человек, если он объединен идеей защиты своей Родины и народа.