В Венеции показали фильм Ивана Твердовского о трагедии с «Норд-Остом»

Как пишет ТАСС, режиссёр использовал реальный сюжет, чтобы рассказать о посттравматическом синдроме.





Фильм «Конференция», повествующий о встрече бывших заложников центра на Дубровке, представлен в рамках параллельной программы авторского кино 77-го Венецианского кинофестиваля. Герои фильма встречаются спустя 18 лет после трагических событий и делятся своими воспоминаниями.





По словам режиссёра, он использовал при создании фильма рассказы реальных заложников, а двое артистов, играющих в «Конференции», и на самом деле были заложниками террористов в октябре 2002. Правда, тогда они были детьми.





Самому Твердовскому тогда тоже было всего 11 лет, но он хорошо помнит шок, который испытал от новости о захвате зрителей мюзикла. Это событие так потрясло его, что он решил снять фильм о нём, поскольку трагедия произошла совсем рядом и коснулась всех





В российский прокат фильм выйдет в конце октября, к очередной годовщине теракта на Дубровке.



