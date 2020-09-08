На выставке в честь 125-летия Есенина покажут планету, названную в его честь

Выставка открывается в Москве завтра, 9 сентября, сообщили в дирекции Музея им.Даля.





Экспозиция под названием «Есенин. Живите так, как вас ведет звезда...» разместится в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля. По словам директора музея Дмитрия Бака, выставкой откроется большой межмузейный проект, приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта.





Завершится необычный проект вернисажем в в Музее-заповеднике Есенина в селе Константинове. Как пояснил Бак, обе части проекта объединены тематикой возвращения поэта на Родину из зарубежных поездок. При этом судьба поэта аллегорично представлена как путь к звёздам.





Центральным объектом выставки станет мультимедийная проекция «Звездная карта литературы» — это своего рода литературный планетарий, в котором можно увидеть небесные тела, названные в честь русских классиков Серебряного века — Ахматовой, Гумилева, Пастернака, Цветаевой. Есть среди них и планета 2576, носящая имя Yesenin.



