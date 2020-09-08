«Я дома»: Вылечившийся от пневмонии Дмитрий Певцов поблагодарил врачей

Об этом сам актёр сообщил в своём Инстаграм.





Певцов обратился к поклонникам посредством видеообращения, в котором рассказал о своей выписке из больницы в Коммунарке. Звезда «Ленкома» выразил искреннюю благодарность лечившим его врачам и особенно главврачу клиники Денису Проценко, а также его заместителю Рустаму Коготыжеву.





О скорой выписке актёра из коронавирусного стационара стало известно накануне: замдиректора театра «Ленком» Сергей Вольтер заявил, что артист чувствует себя хорошо и его со дня на день отпустят домой. «Ну и всё, я дома», — сообщил своим подписчикам Певцов.





Напомним, в конце августа Певцова после отдыха в Крыму госпитализировали с подозрением на COVID-19, но диагноз не подтвердился — ему поставили пневмонию. Однако из-за болезни Певцова «Ленкому» пришлось вносить коррективы в афишу — в частности, вместо спектакля «Капкан», в котором главную роль играет Дмитрий, был запланирован спектакль «Ва-банк» по «Последней жертве» Островского.





Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер уточнил, что все спектакли до 24 сентября, в которых участвует Певцов, пришлось заменить. В связи с этим в театре планируют в будущем ввести во всех постановках второй состав актеров, чтобы зритель не страдал от замен и попадал именно на тот спектакль, на который он купил билет.



