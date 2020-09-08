Стало известно имя нового худрука театра Моссовета: обошлось без сюрпризов

Театр возглавил, как и ожидалось, Евгений Марчелли, сообщает ТАСС.





Ранее Марчелли руководил Ярославским драматическим и другими театрами, но со столичным коллективом в качестве худрука будет работать впервые. Нового художественного руководителя труппе Моссовета представил Александр Кибовский, глава столичного департамента культуры.





Чиновник отметил, что назначение Марчелли не было спонтанным — его ожидали все. По словам Кибовского, кандидатура режиссёра получила поддержку как извне, так и внутри театра.





Он подчеркнул, что у Евгения Марчелли огромный опыт в руководстве театральными коллективами и немало успешных режиссёрских работ. Чиновник выразил надежду на то, что новое назначение благоприятно скажется на работе театра Моссовета.





Сам Марчелли в своём обращении к труппе признался, что пока ещё не ощущает себя руководителем такого солидного столичного театра: по словам нового худрука, он буквально «теряет сознание от понимания ответственности». Однако после года работы «свободным художником» режиссёр понял, что руководить театром намного интереснее и важнее, чем работать проектно на разных площадках.



