В Египте нашли загадочные древние гробы с надписями

Как сообщает «Синьхуа», возраст захоронения оценивается в 2,5 тысячи лет.





Археологи наткнулись на неизвестное ранее древнее место погребения во время работ в некрополе Саккара в Гизе. Более 13 гробов, найденные в 11-метровой шахте, оказались невскрытыми, на них хорошо сохранилась краска и надписи.





На место раскопок прибыл египетский министр туризма и древностей Халед аль-Анани, который заявил, что впервые с момента обнаружения гробницы Асасифа в 2019 году было найдено так много древних гробов в одном месте.





Вероятно, учёные обнаружат в древнем некрополе ещё немало интересных артефактов — в этом не сомневается Генеральный секретарь Верховного совета Египта по древностям Мустафа Вазири, который также посетил место изысканий. Работы на раскопках Гизы продолжаются.





Ранее мы сообщали, что в бельгийском городе Вервье нашли шкатулку с человеческим сердцем. Долгое время о существовании этой шкатулки ходили легенды — рассказывали, что сердце первого градоначальника Вервье было изъято из его тела после смерти и помещено в шкатулку, которую якобы замуровали в фонтан.



