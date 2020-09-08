Режиссер фильма «Беслан» рассказал, где можно посмотреть ленту после блокировки на YouTube

Фильм доступен к просмотру на личном канале Александра Рогаткина, сообщил он РИА Новости.





Там его почему-то не заблокировали, хотя в аккаунте YouTube телеканала «Россия 1» лента запрещена к просмотру. Своё решение представители видеосервиса мотивировали тем, что в фильме присутствуют сцены насилия.





В интервью журналистам Рогаткин прокомментировал ограничение показа своей работы: он считает, что решать проблему должен не он, а телеканал. Он также выразил своё удивление фактом блокировки: по признанию режиссёра, он скорее ожидал критики и попыток разоблачения — в стиле «террористы не стреляли в разбегающихся заложников и трупы с фотографий вставали и уходили».





Напомним, 3 сентября, в годовщину трагедии в Беслане, на канале «Россия 1» был показан фильм-расследование «Беслан». Его создатели ставили своей целью развенчать устоявшиеся мифы о захвате школы, для этого они привлекли к съёмками очевидцев событий и выживших заложников.





После того фильм был запрещён к просмотру на видеохостинге YouTube. В связи с этим Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием строгого соблюдения российского законодательства, запрещающего цензуру.



