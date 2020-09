Группа Deftones пригласила поклонников на киевский концерт в Москву

В сообщении коллектива в соцсетях пиарщики группы перепутали столицы Украины и России.

Известный нью-метал коллектив из Калифорнии был приглашён в качестве хедлайнера на предстоящий летом 2021 года UPark Festival. Мероприятие пройдёт в Киеве, но пиар-менеджеры коллектива, очевидно, не стали разбираться в таких тонкостях и пригласили поклонников в Москву.





На страничке группы в Твиттер появился официальный анонс предстоящего выступления. В нём говорилось: «Москва - 13 июля мы играем на UPark Festival». Также музыканты сообщили, что старт продаж билетов намечен на пятницу.





Когда подписчики указали менеджерам странички на ошибку, они исправили пост, но не стали упоминать Киев — просто убрали название города. Тем не менее, скриншоты с забавной опечаткой разлетелись по Сети.





UPark Festival — международный музыкальный фестиваль, который проходит в Киеве каждый год. Впервые мероприятие прошло в 2016 году, тогда хедлайнерами феста стали RHCP и Muse, а также The Kills, Hurts, Poets of the Fall и другие популярные коллективы.