Николай Коляда решил покинуть театр и уезжает из страны

О неожиданном заявлении создателя «Коляда-театра» портал 66.RU узнал от артистов.





Перед открытием театрального сезона Коляда сообщил своей труппе, что планирует прекратить работу на посту директора и худрука «Коляда-театра». Известна и предполагаемая дата ухода режиссера — 20 декабря.





Николай Коляда добавил, что хочет покинуть родину и уехать за границу. Журналисты попытались получить подтверждение информации из первых рук, но не смогли дозвониться до режиссера.





Они запросили комментарий вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, ранее возглавлявшего региональное министерство культуры. Креков заверил корреспондентов, что о планах Коляды покинуть театр и страну ему неизвестно. Чиновник выразил надежду, что слова режиссера были продиктованы эмоциями и не претворятся в реальность.





Журналисты напомнили, что Коляда уже несколько раз заявлял о своем намерении покинуть театр. В первый раз он эмоционально высказал свое недовольство ситуацией в 2013 году, а в феврале 2020-го попросил у губернатора Куйвашева финансирования, без которого театр вынужден будет прекратить свое существование.





Также Коляда и его труппа планировали устроить голодовку в знак протеста против закрытия театров из-за коронавируса, но недавним постановлением региональных властей запрет был снят.



