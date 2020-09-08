В Израиле нашли древнеримские монеты, превратившиеся в цельный кусок золота

О необычной находке, датируемой V веком, рассказало издание Archaeology World.





Клад в виде нескольких тысяч монет, превратившихся в монолитный кусок золота, случайно нашли двое дайверов. Они плавали по территории древней гавани в Кесарии, когда наткнулись на странные предметы.





Эксперты из Израильского Управления древностей установили, что это груз с римского судна, которое затонуло в V веке, на закате Римской империи. Самыми интересными находками стали бронзовая лампа с изображением римского божества, фигурка богини Луны, фрагменты трех бронзовых статуй и бронзовый кабан, выполнявший функции крана.





Не меньший интерес историков и археологов вызвали золотые монеты: очевидно, их перевозили в сосудах, и за полтора тысячелетия они окислились и слились в единый кусок золота, приняв форму этих сосудов. В каждом таком монолитном куске по несколько тысяч монет.





Археологи считают, что судно перевозило металл, предназначенный для переплавки. Глава отдела морской археологии Управления древностей Якоб Шарвит отметил чрезвычайную красоту всех находок, а также их большую историческую ценность.



