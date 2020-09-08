В Петербурге стартовал детский театральный фестиваль «Арлекин».

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

XVII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей соберёт на сцене музыкального театра «Зазеркалья» лучшие спектакли российских театров, адресованные юным зрителям. Их посмотрит жюри, а зрители смогут посмотреть их в онлайн трансляции на сайте телеканала «Санкт-Петербург» и на портале «Культура.РФ».





В рамках фестиваля «Арлекин» также определятся обладатели одноимённой театральной премии. В конкурсе примут участие девять лучших постановок, отобранных экспертным советом из 140 спектаклей-соискателей.





Помимо этого, будут показаны семь спектаклей в рамках внеконкурсной программы, также анонсирована разнообразная специальная программа.





Ранее мы рассказывали, что в Москве стартовал первый музейно-театральный фестиваль «Все в сад!». С 4 по 27 сентября в Бахрушинском музее будут проходить мастер-классы, викторины, творческие встречи, а также концерты актеров и музыкантов.



