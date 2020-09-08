Михаил Ефремов получил реальный срок за смертельное ДТП

Суд назначил актёру наказание в виде восьми лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.





Ефремов будет отбывать срок в колонии общего режима, его также лишили водительских прав на три года. Артиста взяли под стражу сразу после оглашения приговора прямо в зале Пресненского суда.





В качестве компенсации содеянного актёру присудили выплатить старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей. По решению суда государственных наград Ефремова лишать не будут.

Представители потерпевших уже заявили, что приговором удовлетворены и обжаловать его не будут. В срок наказания приговорённому зачли то время, которое он провёл под домашним арестом во время следствия — Ефремому осталось отсидеть 7 лет и 10,5 месяцев.





На суде защита пыталась доказать, что погибший Захаров умер из-за халатности врачей, но суд не увидел в действиях медиков никаких ошибок. Также не были приняты во внимание слова Никиты Джигурды, который, ссылаясь на фото с места ДТП, заявлял, что за рулём джипа в ту ночь сидел не Ефремов.





Напомним, в начале июня в центре Москвы произошло резонансное ДТП: внедорожник Михаила Ефремова на полной скорости протаранил грузовик службы доставки, его водитель позже скончался от ран. Актёр свою вину вначале отрицал, но затем полностью её признал.



