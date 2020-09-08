Под ником Бэнкси может скрываться участник хэви-метал группы

О почти раскрытой тайне личности загадочного художника рассказала Mirror.





Достаточно правдоподобную теорию высказал и обосновал один из пользователей Твиттера под ником Scouserman. Он рассказал, что слышал от кого-то, что Бэнкси — это на самом деле Нейл Бьюкенен, известный британский телеведущий. Ранее он вел на ТВ передачу для детей Art Attack.





Бьюкенен на самом деле является художником, кроме того, он много лет играл в хэви-метал группе. Фанаты Бэнкси вспомнили, что именно в тех городах, где выступал со своим коллективом Бьюкенен, всякий раз появлялись граффити.





Часть пользователей соцсети сочли теорию вполне логичной. Один из них отметил, что если Бьюкенен и есть Бэнкси, то это было бы прекрасно. Другие же усомнились в правдивости слухов, подчеркнув, что Бэнкси и Бьюкенен родом из совершенно разных мест. К тому же есть версия, что Бэнкси — это общий псевдоним целого коллектива художников.





Впрочем, сам Бьюкенен поспешил ответить, что слухи о его причастности к существованию Бэнкси и его работ не соответствуют действительности. Сообщение об этом появилось на его официальном сайте.



