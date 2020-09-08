Том Круз прыгнул в пропасть

Опасный для жизни трюк артист выполнил без дублеров, сообщает РенТВ.





Оказалось, что прыжок со скалы Крузу потребовался на съёмках новой части боевика «Миссия невыполнима». Голливудский актер славится тем, что практически все трюки выполняет сам, и на этот раз не изменил своим традициям.





В очередной серии шпионского боевика герой Круза на мотоцикле должен рухнуть в пропасть. 58-летний артист с честью справился с этой задачей: он дал по газам и улетел вниз, после чего успешно раскрыл парашют и приземлился.





Круз на съемках ничуть не пострадал, а вот «железный конь» превратился в груду металла. Кадры попали в Сеть и тут же набрали сотни тысяч просмотров.





Известно, что съемки новой части культового экшна проходят в Норвегии — там для опасных и зрелищных трюков в горах соорудили специальную рампу. Премьера фильма «Миссия невыполнима 7» назначена на 23 июля 2021





Два года назад Круз снялся в шестой части «Миссии...». Не прибегая к услугам каскадеров, артист совершал затяжные прыжки с семикилометровой высоты, гонялся по крышам и переулкам, мчал по встречке, устроил роскошную пятиактную драку в парижском туалете и даже гималайский «вертолетный биатлон».



