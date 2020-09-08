Легенду о массовом завозе кошек в Ленинград придумали блокадники для очистки совести

Такую версию выдвинули петербургские ученые на страницах «Вестника СПбГУ».





Авторами статьи стали профессора университета Владимир Пянкевич и Олег Пленков. Они утверждают, что никаких документов, подтверждающих завоз в Ленинград «вагона кошек» после блокады, не существует.





Скорее всего, эту легенду распространили сами жители осажденного города, которых голод вынудил есть домашних животных. Ученые подтвердили, что такие случаи встречались в блокадном Ленинграде повсеместно — чтобы выжить, людям приходилось питаться мясом кошек и собак.





Пянкевич и Пленков утверждают, что отношение к «кошкоедам» даже в те страшные времена было неоднозначное: некоторые ленинградцы не могли себе представить, как можно съесть своего питомца. Другие же относились к поеданию собак и кошек вполне лояльно, сравнивая их мясо с телятиной и курицей.





Историки полагают, что рассказами о завозе кошек жители города хотели оправдать массовое употребление домашних животных в пищу в блокадные годы. Кроме того, слухи об этом дарили людям надежду о скором светлом будущем с кошками и собаками, которые перестанут быть пищей.



