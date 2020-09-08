Археологи нашли 500-летнего осетра датского короля

Рыба, пролежав в трюме затонувшего корабля пять веков, отлично сохранилась, отмечается в статье Journal of Archeological Science.





Ученые Лундского университета (Швеция) считают, что естественным консервантом стала слабосоленая вода Балтийского моря. Они установили, что корабль «Грибшунден» принадлежал королю Дании Гансу — в 1495 году монарх отправился в Швецию, чтобы восстановить союз трех скандинавских стран.





Но судно затонуло вместе с ценным грузом, королю и части экипажа удалось спасти. Останки корабля находятся на дне моря возле города Роннеби — сейчас это территория Швеции, но ранее относилась к Датскому королевству.





Специалисты уверены, что найденные в бочке останки рыб осетровых пород предназначались в подарок шведской знати — в те времена осетр очень ценился. Размеры рыб оцениваются в два метра.





Ранее мы писали, что ладожского осетра могут возродить из костей XVIII века, найденных во дворце Меншикова. В ходе реставрации Первого кадетского корпуса в Петербурге археологи обнаружили более 10 тысяч уникальных предметов XVIII века. Кроме того, были найдены кости рыб и раковины устриц, служивших массовым продуктом питания в то время.



