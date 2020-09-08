В тульской глубинке найдена бесценная скрипка Страдивари

Инструмент был обнаружен случайно, во время уборки, сообщает РенТВ.





Юрий Курносов планировал навести порядок в квартире, где жила его умершая родственница, но наткнулся на необычную находку. По словам Курносова, когда-то инструмент принадлежал его дяде, который узнал от специалистов, что скрипка была произведена в мастерской знаменитого Страдивари в 1690 году.





Москвич знает, что его дядя обращался к экспертам Большого театра — они сказали, что всего в мире подобных скрипок насчитывается не более трёх десятков. Правда, скрипка в не очень презентабельном виде — на ней нет струн и отсутствует часть колков.





Сейчас Курносов намерен отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.





Несколько лет назад полиция США обнаружила пропавшую 35 лет назад скрипку Страдивари, которая была похищена у музыканта Романа Тотенберга после его выступления в Кембридже в 1980 году. Федеральное бюро расследований передало находку дочери музыканта Нине Тотенберг, поскольку сам скрипач скончался в 2012 году в возрасте 101 года, так и не увидев свой инструмент.



